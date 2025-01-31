理解演員總是妥協 修杰楷斜槓當製作人盼當橋梁

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（中央社記者洪素津台北31日電）演員修杰楷近年斜槓當起製作人，他分享當演員時總在妥協，但轉換身分到製作人後更能理解演員的那一份妥協，希望當劇組和演員間的橋梁，讓戲劇環境更好。

修杰楷從2019年的戲劇「天堂的微笑」開始嘗試幕後工作，自己要求劇組能否參與劇本討論和前置作業，甚至連後期剪接製作也有參與，修杰楷接受中央社專訪提到，「如果我換個思維來參與一部戲，會不會有什麼不一樣？你會發現很多在當演員時從沒有想過的。」

修杰楷表示，當演員時候很多時候需要妥協，「可能你覺得不合理，但只能往心裡吞，常常像我們在看戲的時候，會想說，哇靠！這台詞怎麼這樣？但演員是相信導演、劇本，所有任何的一切。」

當製作人的修杰楷，因為理解演員，想要當劇組和演員間溝通的橋梁，「我是願意站在工作人員、演員的立場去跟劇組溝通，不要讓他們心裡覺得不舒服，算是劇組跟演員間的潤滑，我覺得是還蠻重要的。」

修杰楷認為，工作人員和演員一樣重要，「要關心他們心理的狀態，不要讓他們覺得不舒服。」

至於製作人和投資方的關係，修杰楷也認為不是用說服，而是用溝通，「當然要跟資方討論預算問題，要盡量把錢花到刀口上，要把預算發揮到最大值，這過程中要去溝通，達到雙贏。」

修杰楷分享，找預算一定是挫折之一，「但是我覺得好的故事，跟怎麼去說故事，這件事情我覺得是最難的。」

除了統籌大家一起說故事，修杰楷也嘗試自己提文案、寫報告來找資金和投資者，「最重要一點就是增加攝影工作人員的硬體設備，如果我能爭取到更好的東西，就可以有更好的作品。」

修杰楷和老婆賈靜雯同樣都斜槓當製作人，修杰楷表示，他和賈靜雯很不一樣，「她的神經沒有辦法去條列式的去分配事情，她思考都跳躍式，我也有想過，我們如果一起做一部戲應該是很互補。」

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由修杰楷斜槓製作的新作「秘書俱樂部」去年底上線，是他的第1部長劇，更和曾莞婷有不少親密戲，他表示，真的很開心做幕後工作，「在這種大環境下可以開戲就很開心，感謝身邊有電視台和工作夥伴一起支持我。」

未來修杰楷也想學習編寫劇本，學習更多新東西，期許自己能推出更多好戲。（編輯：龍柏安）1140131