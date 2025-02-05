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「美國隊長4」預售票開賣 「驚奇4超人」預告釋出

2025/2/5 16:06
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（中央社記者王心妤台北5日電）電影「美國隊長：無畏新世界」今天預售票開賣並公布贈品，新任美國隊長安東尼麥基特別錄影祝福台灣粉絲「蛇年新年快樂」；另一部「驚奇4超人：第一步」也釋出新預告。

「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）將於2月12日在台上映，安東尼麥基（Anthony Mackie）特別錄影祝台灣粉絲「蛇年新年快樂」，並對歌迷喊話訂票搶好位，來場震撼的觀影旅程。

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安東尼麥基分享，接下這個角色是人生大事，「每天我都面帶笑容來到片場，因為這可是在拍『美國隊長』。」漫威影業總裁、身兼監製的凱文費吉（Kevin Feige）表示，哈里遜福特（Harrison Ford）飾演總統是美夢成真。電影預售票即日起開賣，將隨票贈送鑰匙圈和毛巾。

另一部漫威電影「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps）將於7月23日上映，主角們必須在英雄角色和家庭關係中間取得平衡，還得保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」。漫威擅長將彩蛋放入電影中，此次會有什麼驚喜也令影迷期待。（編輯：張雅淨）1140205

安東尼麥基
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