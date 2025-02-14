加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

情人節重溫瓊瑤經典 影視聽中心限時線上放映3片

2025/2/14 12:31（2/14 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國家電影及視聽文化中心選在14日至16日西洋情人節期間，在官方YouTube頻道限時放映「婉君表妹」等3部作品。圖為影后林青霞（圖）主演電影「燃燒吧！火鳥」。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月14日
國家電影及視聽文化中心選在14日至16日西洋情人節期間，在官方YouTube頻道限時放映「婉君表妹」等3部作品。圖為影后林青霞（圖）主演電影「燃燒吧！火鳥」。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）作家瓊瑤去年底過世，但她的無數作品都翻拍成影視作品變成經典。國家電影及視聽文化中心特別選在今天西洋情人節期間在官方YouTube頻道限時3天放映「婉君表妹」等3部作品。

此次線上放映的「我是一片雲」的「我不要聽！我不要聽！」、「天知道我怎麼欺負你了？」等台詞創下獨特風格，而影后林青霞與秦祥林、秦漢在片中的三角戀情也成為精彩部分。

第2部「燃燒吧！火鳥」由呂琇菱、林青霞搭檔飾演姊妹，劉文正跟雲中岳也參與的俊男美女組合，是當年的春節強檔片之一，而高凌風演唱的同名主題曲不只成為他的代表歌，也是一代影迷的共同回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「婉君表妹」由台灣電影教父李行執導，也是瓊瑤第一部原著小說改編的作品，並由謝玲玲、巴戈、唐寶雲、王戎主演，這部電影讓4名演員都站穩影壇。

3部電影即日起至16日放映。（編輯：李錫璋）1140214

瓊瑤
緬懷2024過世名人 彭蒙惠教台灣3代人英語、瓊瑤創作無數愛情經典雙城論壇歡迎晚宴 蔣萬安引瓊瑤著作談交流與和平
林青霞
瓊瑤IP宇宙橫跨影視圈「還珠格格」紅遍兩岸三地瓊瑤捧紅二秦二林、還珠格格 成就跨時代觀眾回憶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：