情人節重溫瓊瑤經典 影視聽中心限時線上放映3片

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（中央社記者王心妤台北14日電）作家瓊瑤去年底過世，但她的無數作品都翻拍成影視作品變成經典。國家電影及視聽文化中心特別選在今天西洋情人節期間在官方YouTube頻道限時3天放映「婉君表妹」等3部作品。

此次線上放映的「我是一片雲」的「我不要聽！我不要聽！」、「天知道我怎麼欺負你了？」等台詞創下獨特風格，而影后林青霞與秦祥林、秦漢在片中的三角戀情也成為精彩部分。

第2部「燃燒吧！火鳥」由呂琇菱、林青霞搭檔飾演姊妹，劉文正跟雲中岳也參與的俊男美女組合，是當年的春節強檔片之一，而高凌風演唱的同名主題曲不只成為他的代表歌，也是一代影迷的共同回憶。

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「婉君表妹」由台灣電影教父李行執導，也是瓊瑤第一部原著小說改編的作品，並由謝玲玲、巴戈、唐寶雲、王戎主演，這部電影讓4名演員都站穩影壇。

3部電影即日起至16日放映。（編輯：李錫璋）1140214