告五人高雄有望新歌首唱 笑喊全場自己人不怕外流

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（中央社記者王心妤台北6日電）告五人今天出席品牌舉辦的粉絲見面會，他們表示能跟粉絲見面很開心，因為前陣子都在為新專輯錄音而閉關，並預告在高雄世運主場館有望演唱新歌，「反正在場都是自己人。」

告五人日前赴英國為新專輯錄音，目前進度已完成80%，主唱犬青表示，倫敦的天氣跟家鄉宜蘭很像，常是陰天會下雨，因此拍了很多生活片段。

主唱雲安透露，在英國期間也想過要不要在演唱會上唱新歌，「一直以來新歌只有在直播上偷唱過，我們想說世運場乾脆直接偷唱，反正在場都是自己人，應該不會有人外流。」他也強調會在高雄世運場準備驚喜，和之前的宜蘭場演唱會絕對不同。

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告五人日前擔任麋先生的演唱會嘉賓，麋先生的貝斯手以諾在台上分享太太懷孕的好消息，而主唱聖皓則拿犬青開玩笑暗指懷孕。犬青今天笑說：「我在台上什麼話都不敢講，我媽剛好坐在正中間。」幸虧她媽媽事後沒有追問此事，犬青的男友雲安也說：「沒看到我都很安靜，我都不講話，都讓學長講就好。」

告五人此次代言手機品牌，他們表示，在多個城市巡迴演出時都會拿出手機拍攝。被問到拍照技術，犬青自嘲拍照技術都被嫌棄，最後都改由鼓手哲謙統一拍攝，哲謙笑回：「我是拍很爛，但他們不會（不敢）說我。」犬青跟雲安則說，因為哲謙是「長輩」，他們不敢嫌棄。（編輯：陳政偉）1140306