「民主練習中」募資中 監製強調為民主持續努力

（中央社記者王心妤台北15日電）紀錄片「民主，練習中」今天舉辦上映募資特映會，監製林正盛表示，他是走過黨外街頭運動的人，民主需要不斷努力，也是持續的練習，這部片花了10年拍攝，也拍下的這段進行式。

「民主，練習中」拍下3名懷抱理想的年輕人參政的歷程，監製林正盛、導演楊正欣、製片游惠貞、配樂朱頭皮今天出席特映會，並分享拍攝的心情與期待。

游惠貞會後接受中央社記者訪問表示，此次募資目標定為新台幣180萬元，目前已累積新台幣81萬元，也分為不同的方案，小額也能以預購電影票的方式表達支持。她表示，片中主角能參政的原因都是因為太陽花時代喚起更多人願意返鄉投票，這部電影其實也是希望作為前哨戰，讓更多人意識到選舉有多重要。

林正盛表示，他參與過黨外時代的街頭運動，民主需要大家不斷努力，不是完成某目標就一勞永逸，「應該要以自己能的方式去努力，所以民主也是不斷練習，每一個世代的公民都有責任，希望大家來看電影，民主會隨著時代進展，這就是這部片的意思，這是一個進行式。」

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楊正欣分享，拍攝過程中也曾遭遇被警方制止和包圍的狀況，「他覺得我們有立場，但我們說不是，我們只是在講公民社會狀況。」幸虧最後沒有發生衝突，而這段畫面也被放在影片中。楊正欣表示，期待之後能舉辦巡迴放映跟講座，也很歡迎立場不同的人來看電影和參與提問，一起聊聊台灣現況是如何。

「民主，練習中」在嘖嘖平台募資中。（編輯：林恕暉）1140315

紀錄片「民主，練習中」上映募資特映會15日在台北長春國賓影城舉行，導演楊正欣（圖）出席，分享拍攝理念和觀察。中央社記者謝佳璋攝 114年3月15日