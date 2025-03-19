公視辦「事實查核」研討會 歐日台專家打假訊息

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（中央社記者洪素津台北19日電）假訊息嚴重衝擊全球媒體信任與民主制度，公視以「信任重建：事實查核的藝術與實踐」為主題舉辦國際研討會，匯聚日本、歐洲及台灣的媒體業界專家，研討對抗假訊息的創新策略。

公視今天舉辦「事實查核的藝術與實踐」國際研討會，歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任Marcin Jerzewski（葉皓勤）提到，年輕人或社經背景較好者受到較多媒體識讀訓練，他也建議年長的公民如果能增加相關資訊，能培養出更多有責任感的數位公民。

網路上常有對特定族群進行妖魔化攻擊，例如移民、性別等。葉皓勤提出歐洲的經驗，發覺俄羅斯發起的資訊戰「這些活動針對自由民主歐洲國家的LGBTQI+社群，在社會中以性別認同的隔閡去製造社會對立」，也提到「有害的言論波及到台灣的林郁婷」。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾與台灣事實查核中心國際事務主任何蕙安在研討會上也提到，海外虛假訊息嚴重散布，杜奕瑾指出「主要在中國、印度、台灣間流傳」，嚴重到「往往每破解1則，就出現10則攻擊你經查證過訊息」，特別是近來的以巴衝突與美國、台灣總統大選或疫情期間特別嚴重。

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日本放送協會（NHK）新聞記者籔內潤也分享表示2024年能登半島7.6級地震後，「人為地震」、「NHK冒名內容」、「假救援請求」等大量散播，以及「流量殭屍」在海外利用X平台散播不實資訊、吸引目光與流量營利，「一天內有多達39萬的虛假訊息，在地震後被貼出」。

研討會上，公視和華視的新聞部也共同簽署備忘錄，成為「台灣事實查核聯盟緊急事件應對機制」的傳播夥伴。公視總經理徐秋華、華視新聞台台長蔡莞瑩及台灣事實查核中心執行長邱家宜共同宣誓強化真實訊息韌性。（編輯：李淑華）1140319