歌手黃大煒拍戲3聲道 求助周迅經紀人惡補粵語

（中央社記者洪素津台北27日電）歌手黃大煒在戲劇「化外之醫」獻演員處女秀，劇中他講中文、英文、粵語3聲道，他求助周迅經紀人惡補粵語；越南籍演員阮秋姮在戲裡戲外都很關注移工，籲大眾關注移工議題。

黃大煒、夏騰宏、阮秋姮、蔡亘晏（爆花）今天出席戲劇「化外之醫」宣傳記者會，其中「搖滾教父」黃大煒為此劇獻出戲劇演員處女秀，在劇中飾演一名經營醫療器材代理進口的神秘企業家，他的角色將帶出更多移工議題，黃大煒對於此次演出相當慎重，也感到極大壓力：「我這輩子一直以來都是『黃大煒』，那段時間我突然有點亂！」

影集中，還有一場台詞調度讓黃大煒苦惱不已，當時導演要求他與不同角色需使用不同語言進行對話，黃大煒笑說「那場戲我原本準備好中文台詞，但突然被要求跟兒子講廣東話，跟助理講英文，看到其他人時又用國語，這讓我非常措手不及。」為此黃大煒還緊急求助周迅經紀人陳輝虹惡補粵語。

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阮秋姮在劇中飾演越南小吃店的老闆娘，而她真實生活中也來自越南，阮秋姮因來台就讀大學而從此在台灣發展，可說是「新住民之光」，但影集中的她並沒有這麼幸運，嫁來台灣之後遭遇家暴、生活艱困，阮秋姮表示這個角色讓她更理解女性在異鄉打拼的辛苦。

阮秋姮無論是戲裡戲外都積極幫助「黑戶寶寶」，她在現實生活中曾多次擔任志工協助這些沒有身分的孩子，並表示：「這些機構真的很辛苦，需要大家的協助。」她感慨：「這些小孩很可憐，沒有國籍也找不回爸媽，長大之後沒有辦法唸書。在越南也有這樣的孩子，就算上了課也沒有文憑。」（編輯：李亨山）1140327