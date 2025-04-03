謝哲青對談4作家 走出攝影棚開箱他們的地景故事

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（中央社記者洪素津台北3日電）主持人謝哲青以節目「青春愛讀書」獲金鐘主持人獎，這次他推出「我的書寫時光」新企劃，和楊富閔、蔣亞妮、平路及盧建彰4名作家對談，一起開箱他們書寫時光中的地景故事。

謝哲青主持節目「青春愛讀書」大獲好評，今年他推出全新企劃，以「我的書寫時光」為主題，謝哲青將與楊富閔、蔣亞妮、平路及盧建彰4名作家，分別到高雄、台南、台中等3個景點對談，來剖析作家們追尋城鄉記憶與文學養分的交會處。

首部曲是楊富閔談「童年」，第2部曲由蔣亞妮來談「青春期」，平路回到高雄聊第3部曲「踏入社會」，最終曲請來曾任奧美創意總監的盧建彰帶大家思考，「你想成為什麼樣的人？」

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其中楊富閔的作品中，經常出現搭車，也是他觀察這個世界的媒介，跳脫閱讀文字的想像，楊富閔帶著謝哲青一起搭客運，觀看節目的同時如同虛擬實境的頭戴裝置，帶著觀眾也一起進入沉浸式的遊戲體驗，回到楊富閔的童年時光，窺探他成長的記憶。

「青春愛讀書」把楊富閔作品中的文字化做影像，全新節目型態與內容「讀萬卷書」也「行萬里路」，4日起，每週五晚間9時，青春愛讀書YouTube頻道首播，大愛頻道於每週日晚上6時首播。（編輯：陳政偉）1140403