張鈞𡩋「化外之醫」驚險深山接生 戲外沒廁所憋尿苦

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員張鈞𡩋合作越南影帝連炳發，2人在戲劇「化外之醫」有不少醫療救援戲，這次得在深山中治療傷患及分娩接生；張鈞𡩋表示深山取景不易，山中也沒廁所可使用，拍攝難度高。

張鈞𡩋與連炳發面臨影集中最艱困的醫術與環境挑戰，劇中2人為救助一名因搬運木頭導致肩膀骨折受傷的移工，進入偏遠山中工寮，又同時遇到懷孕移工突然破水，張鈞𡩋只好警急當「產婆」幫接生，卻發現嬰兒出生後未哭啼，母嬰皆在生死關頭徘徊，讓張鈞𡩋心急如焚。

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張鈞𡩋與連炳發就在高壓下完成傷患治療及分娩接生，談及這場戲，張鈞𡩋透過劇組表示：「手術通常都需要用特殊道具，但因為是在工寮緊急處置，我們只能用工具箱裡工具來替代真正醫療器械，這也讓過程變得更加有挑戰。」

不只戲裡緊張刺激，戲外也相當不容易，劇組大批人馬真實前往山上鐵皮屋取景，張鈞𡩋進一步分享：「最大挑戰是艱困的拍攝環境，尤其是那裡沒有廁所，大家都得憋尿，這讓拍攝變得非常辛苦。」（編輯：陳仁華）1140403