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雷艾美泰國體驗一日象伕 雙腿紅腫刺痛滲血

2025/4/3 20:55（4/3 21:06 更新）
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藝人雷艾美（右）隨旅遊實境節目「上山下海過一夜」前進泰國清邁，體驗當「一日象伕」，開心體驗幫大象洗澡，不過最後起身雙腿卻紅腫刺痛，還帶著「紅豆冰棒腿」回台灣。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月3日
藝人雷艾美（右）隨旅遊實境節目「上山下海過一夜」前進泰國清邁，體驗當「一日象伕」，開心體驗幫大象洗澡，不過最後起身雙腿卻紅腫刺痛，還帶著「紅豆冰棒腿」回台灣。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）藝人雷艾美隨節目「上山下海過一夜」到泰國清邁體驗當一日象伕，她開心地幫大象洗澡，沒想到起身時發現雙腿紅腫刺痛滲出血絲，幾天後還腫到變形，這才體會到象伕辛苦，甚至這些經歷是他們的日常。

行腳節目「上山下海過一夜」推出全新系列「漂留亞洲」，製作單位透過新聞稿分享，節目首站來到泰國清邁，這次不只是觀光，而是深入當地，貼近在地文化，記錄每一個感動人心的故事。團隊還前進泰國第一高峰「茵他儂山」，探索這座神秘壯麗的山脈，感受清邁純粹的自然之美。

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對這次清邁行，雷艾美懷著興奮的心情參與「一日象伕體驗」，看到大象在水池裡翻滾玩耍的模樣，宛如巨大的貪玩嬰兒，超級可愛。

然而快樂的體驗很快迎來現實衝擊，艾美滿心期待地幫大象洗澡，沒想到起身時發現雙腿紅腫刺痛，甚至滲出血絲，幾天後還更腫到變形，原以為是小黑蚊叮咬，才發現這正是象伕生活的一部分，帶著「紅豆冰棒腿」回台灣的她，深刻體會到象伕的辛勞與付出。（編輯：李亨山）1140403

#泰國
#清邁
#雷艾美
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