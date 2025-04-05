大馬導演拍「留學生」 呈現外籍生被送往工廠困境

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（中央社記者王心妤台北5日電）導演黃勇嵻拍攝短片「留學生」，呈現留學生來台被迫在勞工跟學生之間身分猶疑。他表示，儘管政府推動新南向政策，但有外籍生來台卻被送到工廠，沒有人應該成為被忽略的受害者。

公視學生劇展的短片「留學生」邀請3度入圍金鐘獎的台越混血演員楊富江主演，導演黃勇嵻則是來自馬來西亞的留學生，楊富江、周芷瑩飾演從越南來台的留學生，但必須打工付學費的她們處境卻與外籍移工無異，想轉學換取更好機會，卻只是徒勞無功。

楊富江表示，有段在鐵工廠的戲，她刻意下戲也待在鐵工廠，雖然只是短暫體驗，仍能感受到辛苦還有只能撐下去的無奈，而另一場2分鐘的哭戲，「這是一場無聲的對抗，夢想和現實站在兩端，她自己夾在中間。」

黃勇嵻表示，創作靈感源自於台灣的泰國移工職災事件及2022年初爆發的科技大學以「產學合作國際專班」名義，讓外籍學生超時工作，並從中獲利的事件。

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他也說，儘管政府積極推動「新南向政策」，但許多外籍生抱持美好理想來台，卻被部分學校送往環境不佳的工廠長時間工作，希望作品「留學生」讓議題獲得關注，「沒有人應該成為被忽略的受害者。」

「留學生」將於6日播出。（編輯：陳政偉）1140405