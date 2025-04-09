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白冰冰16次試管失敗 面對傷痛鼓勵不孕患者

2025/4/9 16:59（4/9 17:16 更新）
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藝人白冰冰（圖）在女兒白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拚到48歲，7年間嘗試16次試管嬰兒，扎3200針仍失敗，近日她透過分享自身經歷，盼鼓勵不孕症患者不要放棄。（長興影視提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
藝人白冰冰（圖）在女兒白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拚到48歲，7年間嘗試16次試管嬰兒，扎3200針仍失敗，近日她透過分享自身經歷，盼鼓勵不孕症患者不要放棄。（長興影視提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）資深藝人白冰冰為女兒白曉燕成立公益基金會，更花7年進行16次試管嬰兒療程，無奈扎3200針都未能如願，她再一次面對傷痛，挺身鼓勵不孕症患者不要放棄。

白冰冰在YouTube節目「誠懇逗陣」分享求子失敗的血淚史，並介紹目前試管嬰兒流程。她透過新聞稿分享，在女兒白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拚到48歲，7年進行16次試管嬰兒療程，扎了3200針仍以失敗收場。

白冰冰說：「當初的過程血淚斑斑，因為台灣法規的關係，尋找醫生和精子取得都很困難，在美國、台灣2地折騰，最後還是跟孩子無緣。」

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白冰冰日前參加生殖醫學中心的開幕剪綵活動，她不怕觸景傷情，反而希望憑自身經驗幫助更多不孕症患者，「失敗為成功之母，我的失敗希望讓大家都能夠成為阿母，讓不孕者好孕到。」

院方表示，看到白冰冰成立白曉燕文教基金會做公益，又勇敢進行16次不孕症治療，那種堅定信念令人敬佩。（編輯：張雅淨）1140409

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