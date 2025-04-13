李燕息影3年仍愛演戲 喊話歡迎找她扮醜演諧星

（中央社記者洪素津台北13日電）演員李燕在8點檔有高知名度，近年來轉往經營化妝品副業，3年沒拍戲的她坦言還是很嚮往拍戲，「台灣有很多戲，劇本很好，是我很嚮往的」，喊話大家可以找她演諧星扮醜。

李燕成功跨界，自從2022年演完8點檔「一家團圓」後暫時息影，專心衝刺在個人保養品品牌，品牌經營也邁入第7年，近3年沒有拍戲的她透過新聞稿表示，沒拍戲跟品牌沒有直接關係，但有時候還是會覺得有點可惜，「台灣有很多戲，劇本很好，是我很嚮往的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到如果有機會回歸演員身分，李燕希望能讓自己的心態歸零，畢竟在走位、表演方面一定會比較生疏，角色上很期待可以詮釋一些比較顛覆以往的角色，例如反派，個性不是那麼善良的人，「歡迎大家找我最好演諧星、扮醜，一定會很棒，也很有趣！」

在事業上衝鋒陷陣，比起演員生活，李燕表示，不會後悔做了這個決定，雖然過程與過去當演員的時候相比很辛苦，但創業是自己一直想要完成的事情。（編輯：管中維）1140413