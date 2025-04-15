王心凌巡演獲國際設計4獎 替華語演唱會寫里程碑

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（中央社記者龍柏安台北15日電）歌手王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」不僅口碑爆棚，演唱會還獲得MUSE設計獎的「年度最佳設計大獎」等4項殊榮肯定，也為華語演唱會寫下全新里程碑。

素有「甜蜜教主」美名的王心凌，2023年9月起以「Sugar High世界巡迴演唱會」之名開啟甜蜜征途，首站於台北小巨蛋吸引超過2.2萬人朝聖，門票開賣即秒殺。

2024年演唱會則全面進化為「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，舞台設計也升級為360度旋轉LED高牆，搭配炫目燈光、造型百變的時尚服裝與經典金曲編排，打造出視覺與聽覺的雙重饗宴。

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王心凌的團隊今天透過新聞稿指出，升級後的巡演不僅讓樂迷驚豔，也獲得國際設計大獎肯定，2025年MUSE設計獎中，「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」一舉拿下4項大獎，包括最高榮譽的「年度最佳設計大獎（Best of the Year）」，以及鉑金獎、金獎與銀獎。

此外，王心凌的團隊今天一併宣布，她成為最新手遊台港澳代言人，也公開拍攝的宣傳照，這也是王心凌在音樂外，最具代表性的一次跨界合作。（編輯：張雅淨）1140415