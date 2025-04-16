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TaiwanPlus紀錄片 從黑潮看流變中的台灣建築

2025/4/16 14:03（4/16 14:16 更新）
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TaiwanPlus攜手金鐘導演符昌鋒，推出系列紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」，由建築學者郭肇立（左）訪談141位國內外建築師、建築評論與都市計劃工作者，圖為高雄市副市長林欽榮（右）和郭肇立談高雄城市轉型。（TaiwanPlus提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年4月16日
TaiwanPlus攜手金鐘導演符昌鋒，推出系列紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」，由建築學者郭肇立（左）訪談141位國內外建築師、建築評論與都市計劃工作者，圖為高雄市副市長林欽榮（右）和郭肇立談高雄城市轉型。（TaiwanPlus提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年4月16日
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（中央社記者邱祖胤台北16日電）TaiwanPlus攜手金鐘導演符昌鋒，推出系列紀錄片「黑潮—流變中的台灣建築」，透過介紹總統府、東海大學、台北101等多個台灣地標建築，見證台灣歷史自日治時代以來的變遷。

根據TaiwanPlus今天發布新聞稿，影片由符昌鋒耗時兩年半拍攝，全系列8集，訪談141位國內外建築師、建築評論與都市計劃工作者。由建築學者郭肇立擔任編劇和主述者。

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新聞稿指出，台灣經歷不同政權統治，公共建築的樣貌反映移民、殖民、武裝衝突和經濟發展所塑造的歷史。影片自日治時期出發，透過介紹台灣著名建築的設計、風格和細節，呈現不同的世界思潮，如何影響這片土地由農業、部落社會走向自由市場經濟的現代國家。

TaiwanPlus同時宣告推出App支援電視播放功能，將電視介面與操作方式簡化，用戶只需使用遙控器的「方向鍵」與「OK鍵」，即可直接選擇節目內容播放。（編輯：吳素柔）1140416

符昌鋒
紀錄片探福爾摩沙建築文化 尋台灣建築身分認同
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