朱駿騰「河鰻」閃耀國際 入圍香港電影節4獎

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（中央社記者洪素津台北20日電）台灣導演朱駿騰執導電影「河鰻」，該片繼入圍柏林影展「視角」單元後，再入圍今年香港國際電影節火鳥大獎「新秀電影競賽」，將角逐火鳥電影大獎、最佳導演、男演員、女演員獎項。

活躍當代藝壇多年的導演朱駿騰回歸電影，執導首部長片「河鰻」成績不俗，日前他和該片男、女主角潘綱大及柯泯薰出席於香港的亞洲首映。

朱駿騰透過新聞稿表示，自己很多年沒去香港，這次能帶著自己的「孩子」前往香港別具意義，尤其亞洲和歐洲觀眾看影片的角度不太一樣，很期待能與香港影迷交流討論。

柯泯薰提起接演這部片的主因，她表示，接到演出邀約時正面臨人生困境與抉擇，第一時間就被劇本裡關於生死循環的主題所吸引，劇情中一些大膽嘗試也讓她覺得非常有挑戰性。

從柏林到香港，都有柯泯薰的粉絲特別來看她，甚至帶著她的黑膠專輯到影展現場，讓她驚喜萬分。柯泯薰說：「希望歌迷觀影時能夠歸零，以觀賞電影而非追逐偶像的角度，去找到這部電影裡想傳遞的救贖。」

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潘綱大表示，接到導演邀約時，看完劇本後就在封面寫上「情書」兩字，他知道透過這部電影與角色，會帶領他到一個不曾經歷過的狀態。

潘綱大提到，「10年前我接觸表演時，聽到一個名詞叫『藝術治療』，從柏林首映回來後又來到香港，我突然意識到演出這部電影就像是一段『藝術治療』的過程，希望觀眾也能夠與我們透過電影一起被療癒到。」（編輯：張雅淨）1140420