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黃子佼涉持有兒少性影片 林心如：絕對零容忍

2025/4/22 19:22
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（中央社記者洪素津台北22日電）演員林心如斜槓製作人新作持續拍攝中，而該劇有不少親密戲，她表示現場會有親密指導，給演員最舒服的拍攝環境。而黃子佼再被揭發持有586個性影像，林心如表示絕對零容忍。

黃子佼涉購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，現在上訴二審。檢方再度移送高院併辦審理，再揭持有12人未成年共計586個影像。今天林心如出席活動，她表示「我對於兒少零容忍，不管是性侵、家暴、虐待，還有非法的錄製影片，大家去購買，這些事情完全沒辦法接受」。

林心如近來忙碌自己製作的新戲「有愛我們床上談」，她表示現在已經開拍1個月，而劇中有不少大膽的親密戲，她表示有聘請親密指導跟演員單獨溝通，也會先演練，再進一步討論穿什麼比較好脫，現場也要清場，不要給演員有心理負擔。

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林心如表示新戲進度拍攝一個月滿順利的，且現場一定配有親密指導，「我們有請親密指導跟演員單獨聊天，也會挑一些重要場面進行演練，看搭配燈光，以及要穿什麼衣服才比較好脫」。

至於會不會在現場盯場，林心如表示自己不會在現場，連收音師都是女生，「要給演員很大安全感，太多人怕他們會有心理負擔」；至於親密戲的尺度，林心如坦言會有點限制，但基本上一定是「三點不露」。（編輯：李亨山）1140422

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