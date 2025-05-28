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K-POP產業大風吹 騰訊音樂將成SM娛樂第2大股東

2025/5/28 14:45
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（中央社首爾28日綜合外電報導）根據今天在韓國遞交的資料，中國騰訊音樂（Tencent Music）預料將成為K-POP巨擘SM娛樂公司（SM Entertainment）第2大股東。

路透社報導，韓國娛樂公司HYBE集團在監管文件中指出，他們計劃本月30日以2430億韓元（約新台幣58億元）價格把手上220萬SM股票出售給騰訊音樂。

根據SM文件，手執9.7%股份之下，騰訊音樂將成為SM娛樂公司第2大股東，僅次於韓國科技巨頭Kakao和旗下Kakao娛樂（Kakao Entertainment）共同持有的42%。

騰訊音樂未立即回應路透社置評請求。

有跡象顯示，中國有望鬆綁自2016年以來發布的「限韓令」。

韓國於2016年部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中韓關係急轉直下，韓國影視劇和藝人被限制進入中國市場，但北京從未承認限韓令的存在。

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分析師表示，韓國流行音樂演唱會在中國解禁，將大幅增加各大經紀公司的門票收入。

防彈少年團BTS所屬的HYBE曾於2023年嘗試收購SM娛樂股份，但以失敗收場。HYBE這次在文件中表示，出售手上股份是為了「有效管理投資資產」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140528

#中國
#限韓令
#韓國
#K-pop
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