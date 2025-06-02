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星際寶貝太受寵 北美票房二連霸

2025/6/2 12:00
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）迪士尼重新詮釋2002年動畫的真人版「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch），連續第2週稱霸美加票房，根據業界今天的估計數據，週末期間再進帳6300萬美元。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）指出，目前為止，這部片全球票房已達6億1000萬美元。

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）人氣居高不下的諜報驚悚系列片最新章「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible -- The Final Reckoning），以2730萬美元成績在北美排名第2。

這部片在海外另撈2億3100萬美元，有望抵銷它據報高達4億美元的高額製作成本。

美加排名第3的是「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid: Legends），這部有成龍演出的經典系列片最新章這個週末開映表現差強人意，北美票房2100萬美元，海外另有2600萬美元。

排名第4的是恐怖片「絕命終結站血脈」（Final Destination: Bloodlines），票房1080萬美元。

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排名第5的同樣是恐怖片「滿血復活」（Bring Her Back），開映成績有710萬美元。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對於1部成本僅450萬美元的原創恐怖片來說，這樣的開映表現十分突出。」

第6到第10的作品依序為：「罪人」（Sinners），520萬美元；「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*），480萬美元；「鄰家友誼」（Friendship），260萬美元；「最後的牛仔競技」（The Last Rodeo），210萬美元；J-Hope Hope on the Stage現場巡迴直播，94萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1150602

湯姆克魯斯
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