金片子徵件開跑 莊凱勛鼓勵創作者勇敢說故事

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（中央社記者王心妤台北3日電）第15屆金片子大賽即日起徵件至8月4日，去年獲最佳男演員獎的莊凱勛表示，參賽是很棒的學習機會，每個年紀有不同創作，鼓勵年輕創作者勇敢踏出第一步，練習說故事能力。

金片子大賽以15分鐘短片為號召，不受片型限制，皆可角逐獎金新台幣60萬元的金片子金獎、獎金20萬元的銀獎等，而國際創作者可角逐評審團國際競賽首獎，大賽總獎金達113萬元。

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莊凱勛今天透過主辦單位，呼籲年輕創作者勇敢參賽，「每個年紀創作出的風景會不一樣，永遠不要覺得等到時機成熟才去做，因為你在20多歲創作的火花跟生猛，絕對會有別於30、40、50歲創作時候的底蘊深度，那是不一樣的風景。」

莊凱勛表示，沒有人一開始就是大師，都要透過不斷地磨練，因此歡迎大家每年都參加，練習自己說故事的能力，「過程是別人搶不走的。」（編輯：吳素柔）1140603