「瘋狂獨角獸」熱播 泰星Ice看台片讚收穫多

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（中央社記者王心妤台北4日電）泰劇「瘋狂獨角獸」在Netflix上獲好評，3名主角受訪都談到曾看過台灣作品，台泰混血的葉芷妤看過戲劇「流星花園」；男主角Ice看過電影「牯嶺街少年殺人事件」等並學到很多。

導演諾塔彭布恩普拉可（Nottapon Boonprakob）、演員納塔拉諾帕盧塔亞朋（Natara Nopparatayapon，暱稱Ice）、葉芷妤、帕朗羅克西爾普（Palang Rocksilp）日前接受台灣媒體訪問，分享準備角色與拍攝趣事。

「瘋狂獨角獸」靈感源自泰國首間新創公司故事，Ice飾演來自鄉下的小伙子卻能看準商機創業，被有錢的合夥人背叛後展開商業復仇計畫。

Ice表示，雖然不像角色過得這麼苦，但從15歲開始就在錄影帶店打工賺學費，也做過其他工作。而他在戲外是模特兒，外型相當亮眼，他笑說，的確為了配合角色演出樸素的樣子，盡量都只穿單件衣服貼近角色。

劇中台詞由泰文、中文組成，Ice表示，開拍前有3個月準備期，為此做了大量語言訓練，「我講中文台詞時，也會注意她（葉芷妤）的反應，說完就會看著她有沒有點頭，示意我這樣說是可以的。」帕朗羅克西爾普戲外的中文也相當流利。

4人被問到是否看過台灣作品，導演跟Ice都曾看過楊德昌的「牯嶺街少年殺人事件」，Ice還看了侯孝賢「刺客聶隱娘」、蕭雅全「老狐狸」等片，並說從台灣演員身上學到很多演技；導演則認為台灣跟泰國社會有很多相似處，看台灣電影有很多共鳴。

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葉芷妤表示，小時候看過「流星花園」、「終極一班」、「下一站，幸福」等劇，最近看完電影「春春18x2 通往有你的旅程」後哭得很慘。

帕朗羅克西爾普則喜歡劇情片，像是「咒」、「周處除三害」，他認為後者展現了台灣暴力美學，「台灣電影很棒，我會一直關注下去。」（編輯：張雅淨）1140604

台泰混血演員葉芷妤（前右）主演泰劇「瘋狂獨角獸」，她的中文相當流利，在片場也成為其他演員說中文時的定心丸。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月4日