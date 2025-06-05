加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件
首頁 / 娛樂

節目挑戰歐亞非3聖山 Max將帶珍奶上吉力馬札羅山

2025/6/5 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）節目「上山吧！台灣隊」將挑戰180天內登歐亞非大陸3大聖山，除固定主持群外，還找來台灣體壇頂尖運動員一起攻頂，主持群中Max表示要將第一杯台灣珍珠奶茶帶到吉力馬札羅山山頂。

三立電視台「人生幹大事」系列再推升級續作，節目「上山吧！台灣隊」集結「上山下海過一夜」主持群雷艾美、八弟、阿傑、Max領軍，更聯手5名台灣體壇頂尖運動員一起挑戰不可能。

台灣體壇頂尖運動員包括「極地馬拉松第一人」陳彥博與「亞運空氣手槍銀牌」吳佳穎，他們將強攻馬特洪峰；「東京奧運空手道銅牌選手」文姿云與「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文，則挑戰吉力馬札羅山62公里攀登路程；「大聯盟投手不死鳥」郭泓志將再度挺進台灣聖稜線，挑戰雪山-大霸尖山。

這次「上山吧！台灣隊」挑戰前所未有的實境任務，將在180天內登頂歐亞非大陸三大聖山，從非洲第一高峰「吉力馬札羅山」，到歐洲法國霞慕尼與有「阿爾卑斯聖杯」之稱的瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣，征服險峻壯麗的「聖稜線」挑戰7座百岳連峰。而一行人也將在10日正式出發前往非洲挑戰吉力馬札羅山，過程還可以拍攝到動物大遷徙。

「上山吧！台灣隊」今天舉行宣傳記者會，製作單位透露，節目拍攝已經在台灣最具挑戰性且難以攀登的烏岩角開始，且當天遭遇滂沱大雨，給了參與者一次難忘的體驗。

google news透過 Google News追蹤中央社

記者會中，文姿云表示一直以為自己的平衡感非常好，且平時會衝浪，但她沒想到竟然會落水20多次，還因此感到暈浪；雷艾美在錄影過程中，最擔心的卻是自己的生理期。她曾因為壓力過大在過程中爆哭，加上容易感到恐慌，因此每次出發前她都會進行深呼吸來調適心情。

陳彥博表示，雖然他最初對參加挑戰有所顧慮，因為9月有希臘賽事，會擔心影響訓練進度。但在與大家的合作中，他最終感到安心，並笑說：「當我緊張時，有八弟在，他總是能講笑話讓我放鬆；當我餓的時候，還有Max。」Max透露這次最大的挑戰之一，就是要將第一杯台灣珍珠奶茶帶到吉力馬札羅山山頂，創造一項全新的紀錄。（編輯：李亨山）1140605

雷艾美
雷艾美泰國體驗一日象伕 雙腿紅腫刺痛滲血
陳彥博
陳彥博辦公益講座盼傳承信念 許願前進百所學校陳彥博北極長征617公里不休息亞洲第一人 曾出現幻覺拚命完賽【專訪】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：