節目挑戰歐亞非3聖山 Max將帶珍奶上吉力馬札羅山

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（中央社記者洪素津台北5日電）節目「上山吧！台灣隊」將挑戰180天內登歐亞非大陸3大聖山，除固定主持群外，還找來台灣體壇頂尖運動員一起攻頂，主持群中Max表示要將第一杯台灣珍珠奶茶帶到吉力馬札羅山山頂。

三立電視台「人生幹大事」系列再推升級續作，節目「上山吧！台灣隊」集結「上山下海過一夜」主持群雷艾美、八弟、阿傑、Max領軍，更聯手5名台灣體壇頂尖運動員一起挑戰不可能。

台灣體壇頂尖運動員包括「極地馬拉松第一人」陳彥博與「亞運空氣手槍銀牌」吳佳穎，他們將強攻馬特洪峰；「東京奧運空手道銅牌選手」文姿云與「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文，則挑戰吉力馬札羅山62公里攀登路程；「大聯盟投手不死鳥」郭泓志將再度挺進台灣聖稜線，挑戰雪山-大霸尖山。

這次「上山吧！台灣隊」挑戰前所未有的實境任務，將在180天內登頂歐亞非大陸三大聖山，從非洲第一高峰「吉力馬札羅山」，到歐洲法國霞慕尼與有「阿爾卑斯聖杯」之稱的瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣，征服險峻壯麗的「聖稜線」挑戰7座百岳連峰。而一行人也將在10日正式出發前往非洲挑戰吉力馬札羅山，過程還可以拍攝到動物大遷徙。

「上山吧！台灣隊」今天舉行宣傳記者會，製作單位透露，節目拍攝已經在台灣最具挑戰性且難以攀登的烏岩角開始，且當天遭遇滂沱大雨，給了參與者一次難忘的體驗。

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記者會中，文姿云表示一直以為自己的平衡感非常好，且平時會衝浪，但她沒想到竟然會落水20多次，還因此感到暈浪；雷艾美在錄影過程中，最擔心的卻是自己的生理期。她曾因為壓力過大在過程中爆哭，加上容易感到恐慌，因此每次出發前她都會進行深呼吸來調適心情。

陳彥博表示，雖然他最初對參加挑戰有所顧慮，因為9月有希臘賽事，會擔心影響訓練進度。但在與大家的合作中，他最終感到安心，並笑說：「當我緊張時，有八弟在，他總是能講笑話讓我放鬆；當我餓的時候，還有Max。」Max透露這次最大的挑戰之一，就是要將第一杯台灣珍珠奶茶帶到吉力馬札羅山山頂，創造一項全新的紀錄。（編輯：李亨山）1140605