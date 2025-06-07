吳姍儒接棒主持「一字千金」 自評中文程度國中畢業

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（中央社記者洪素津台北7日電）主持人曾國城因失言請辭益智節目「一字千金」，最新一季將由吳姍儒主持，她坦言既興奮又有壓力，更表示國中後就赴美念書，中文程度頂多國中畢業，承諾會一邊主持一邊學。

吳姍儒（Sandy）接下「一字千金」主持棒，今天節目錄影前舉辦宣傳記者會，她分享當初接到邀約電話時，心裡很掙扎，「人家的招牌節目，我真的可以嗎，好在有教授在現場，有不會的都可以馬上問」。

吳姍儒手上主持節目不少，有「Talk Talk秀台語」第2季、「萌寵明星粗乃玩」，還有代班徐熙娣（小S）的「小姐不熙娣」。她笑說，自己不怕代班、接新節目，唯一害怕的就是看到「一字千金」節目裡的教授，「他名字叫季旭昇（繼續生）」。

吳姍儒表示，現在1子1女很滿足，暫時沒想過第3胎，「我跟老公都覺得太恐怖了，時間軋不過來，像我感冒3週都沒辦法好，一家人輪流傳染，很擔心會影響到工作」。

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吳姍儒節目多、是非也多，日前還被爆出叫爸爸吳宗憲遊說電視台高層搶主持工作。對此她無奈地說：「不是誤會，就是假新聞。完全沒有這件事情，不知道為什麼大家都覺得他可以隻手遮天。」

吳宗憲也於日前回應，「我連電話都沒有，我尊重女兒的想法和決定，但是她對於節目的屬性也是有所選擇，她有她的想法，不可能是由我去幫她出面爭取或者拒絕。」（編輯：張雅淨）1140607