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F1電影觸覺預告片 用iPhone重現賽車緊張感

2025/6/12 08:45（6/12 08:55 更新）
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影片來源：華納兄弟台灣

（中央社記者吳家豪舊金山11日電）蘋果公司（Apple）原創電影「F1電影」由布萊德彼特（Brad Pitt）主演，將於25日在台灣上映，蘋果今天推出iPhone獨家、結合觸覺回饋功能的預告片，細膩呈現電影中的震動與緊張感。

蘋果發布新聞稿說明，這支預告專為iPhone上的Taptic Engine（觸覺引擎）所設計，可以在Apple TV App搶先體驗。用戶透過手中的iPhone，能夠真切感受電影中的動作場面，包括引擎的轟鳴、輪胎碾過路緣的震動、每一次換檔的緊張感，都透過細膩的震動回饋在掌中上演。

蘋果指出，每一段觸覺回饋設計皆逐格打造，精準對應電影的情緒節奏與畫面律動，帶來極具沉浸感與戲劇張力的全新觀影體驗。就像音效設計與色彩調校一樣，觸覺回饋也是本片創意流程中不可或缺的一環，每一次震動都讓電影敘事更扣人心弦。

iPhone用戶即日起可透過iOS 18.4或更新版本作業系統的Apple TV App及App Store，體驗這支觸覺預告片。

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中央社記者參與在蘋果美國加州總部Apple Park賈伯斯劇院舉辦的「F1電影」試映會，現場湧入大批開發者與媒體，把可以容納千人的劇院擠得水洩不通。

電影製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）以特別來賓身分驚喜現身，他在會前問答環節提到，F1賽車內的空間非常狹小，難以使用一般攝影器材，因此有幾個車內鏡頭使用iPhone搭配特製軟體進行拍攝，效果令人驚艷。（編輯：潘羿菁）1140612

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