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奉俊昊科幻新作米奇17號 複製人橋段添黑色幽默

2025/4/11 14:16（4/11 14:56 更新）
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奧斯卡韓國名導奉俊昊科幻新作「米奇17號」，由男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）（右）飾演米奇，創下韓國今年首部突破300萬觀影人次紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月11日
奧斯卡韓國名導奉俊昊科幻新作「米奇17號」，由男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）（右）飾演米奇，創下韓國今年首部突破300萬觀影人次紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）奧斯卡韓國名導奉俊昊科幻新作「米奇17號」，創下韓國今年首部突破300萬觀影人次紀錄。奉俊昊在電影一開場就埋入工程師邊看球賽邊亂插線的伏筆，隱喻之後複製人出錯的黑色幽默。

根據台灣大哥大MyVideo發布的新聞資料，奉俊昊在電影開場就巧妙安排「工程師邊看球賽邊亂插線」的巧思，暗示人格模組可能未完全安裝，「品管出差錯」竟是讓每個複製人如汽車出廠般「有的完美、有的故障」的原因，也增添了哲學寓意與黑色幽默。

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「米奇17號」由羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演米奇，故事中米奇開了一家馬卡龍店，但經營問題向地下錢莊借錢，為躲債逃往太空，負責執行高危險任務並不斷被「人體列印」重生，被視為可拋棄的「複製人」，但一直複製到第17個米奇，卻意外察覺政權陰謀，開啟了反抗命運的旅程。

該片將於台灣大哥大MyVideo平台播出。（編輯：陳政偉）1140411

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