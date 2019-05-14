美最高法院裁定 消費者可控告蘋果App Store壟斷

美國最高法院13日裁定，消費者指控蘋果公司應用程式商店App Store（圖）非法壟斷的訴訟可以繼續進行，這項決定可能讓蘋果賠上數十億美元。（圖取自蘋果公司網頁）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國最高法院今天裁定，消費者指控蘋果公司（Apple）應用程式商店App Store是非法壟斷的訴訟可以繼續進行，此決定恐讓蘋果賠上數十億美元。

法新社報導，美國大法官以5比4否決蘋果的主張，蘋果宣稱App Store只是App開發者和用戶之間的媒介，因此消費者不具備繼續進行訴訟的資格。

消費者2011年發起集體訴訟，指控蘋果對應用程式商店的App銷售額抽成30%佣金，濫用其壟斷地位，哄抬App價格。

最高法院的最新成員大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在意見書中寫道，消費者有權繼續打官司，因為他們與蘋果有直接的關係。

根據意見書：「如果零售商從事非法壟斷行為，導致消費者支付高於競爭市場的價格，那麼零售商是如何與上游製造商或供應商構建關係就不是重點。」

卡瓦諾加入自由派大法官金斯柏格（Ruth Ginsburg）、凱根（Elena Kagan）、布雷爾（Stephen Breyer）和索托瑪約（Sonia Sotomayor）的行列，贊成這起集體訴訟繼續審理。現在這起官司必須回到下級法院審理。

蘋果在聲明中表示：「我們有信心，我們終將獲勝，事實就擺在眼前，用任何標準來評斷，App Store都不算是壟斷。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080514