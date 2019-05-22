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Fed官員：若通膨持續令人失望 可能降息應對

最新更新：2019/05/22 15:22

（中央社香港22日綜合外電報導）聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）今天表示，就算美國經濟維持成長的勢頭，通膨進一步疲軟可能會促使美國聯邦準備理事會（Fed）降息。

布勒德在香港外國記者會演講時表示，對美國聯邦公開市場委員會（FOMC）而言，總體經濟有兩大關鍵挑戰，一為聯準會未達2%通膨目標的風險，二為貿易戰。

聯準會5月初維持利率不變，當時主席鮑爾（Jerome Powell）說，「沒有強力的理由」進行降息或升息。

但布勒德今天表示：「就算經濟表現真的相對良好，將利率向下調整的政策可幫助維持未來FOMC通膨目標的可信度。」

他說：「如果通膨數據持續令人失望，像這樣的政策利率措施，可能會成為更具吸引力的選項。」

布勒德和芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）在FOMC都有投票權，近日都對聯準會通膨未能達到當前的目標表示關切。

布勒德說，未來的任何政策調整將是對即將出爐的數據的回應，而不是利率正常化過程的延續。利率從將近零的水準上調225個基點後，當局已經在今年初停止利率正常化的作法。

他仍對成長前景抱持樂觀態度。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1080522

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