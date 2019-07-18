南韓貿易依存度68.8% 為日本2.4倍

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓媒體報導，2017年韓國對外貿易依存度為68.8%，為日本28.1%的2.4倍。其中，韓國出口依存度為37.5%，日本為14.3%；進口依存度，韓國為31.3%，日本為13.8%。

南韓聯合新聞通訊社指出，據韓國貿易協會、國際貨幣基金組織、統計廳發布資料顯示，南韓出口依存度為37.5%，在二十國集團（G20)中僅次於荷蘭和德國，排名第3；而日本出口依存度為14.3%，在二十國集團（G20)排名僅高於美國、巴西和印度。

報導指出，從進口依存度來看，韓國為31.3%，日本為13.8%。

出口依存度是出口總額占國內生產總值的比重，是國家經濟依賴出口的一項指標。若出口依存度過高，當對象國經濟和全球經濟出現動盪時，受到波及的可能性較大。

報導說，貿易依存度過高一向是韓國經濟的罩門。在中國實施限韓令以及美中展開貿易大戰時，韓國經濟均應聲走低；特別是韓國對日本依存度高達40至90%的3種核心半導體材料，當日本採取限制令，韓國企業需要緊急尋覓其他進口來源。

韓國總統文在寅8日主持青瓦台幕僚會議時也表示，希望企業透過技術開發和擴大投資，擺脫嚴重依賴進口的產業結構。

報導稱，韓國進出口依存度正不斷下降。其中，出口依存度從2008年的42.1%降至2018年的37.3%，同一時期，進口依存度從39.5%減到33%。

報導指出，韓國貿易協會首席研究員文炳基（音）表示，日本的貿易規模大於韓國，但內需市場穩定，對外依存度較低。韓國需要進出口管道多元化，透過原材料和零組件的國內生產，降低對外依存度。（編輯：王永志）1080718