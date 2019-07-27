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首頁 / 國際

白色名單擬剔南韓 日官員：無礙全球供應鏈

最新更新：2019/07/27 13:35

（中央社東京27日綜合外電報導）日韓關係惡化，傳出日本政府有意把南韓從適用貿易優惠的「白色名單」國家中移除，日媒引述日本高層官員說法指出，如果真的實施，對全球供應鏈不致產生影響。

日本與南韓因前徵用工（二戰遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議關係惡化，日本政府經濟產業省1日宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口南韓，並於4日正式上路，被視為是對南韓的反制措施，但日本政府否認。

日本除了強化3項原料對南韓的出口管制措施，日本產經新聞披露，日本政府正規劃在8月2日的內閣會議上，把南韓從適用貿易優惠的「白色名單」國家中移除；一旦日本政府公布這項命令，將於21天後生效，也就是南韓可能從8月底就不再享有日本給予的貿易優惠。

報導引述日本政府高層官員表示，日本目前「白色名單」國家中，南韓是亞洲唯一，「日本沒有禁止出口產品到南韓，只不過是讓南韓回到跟對中國、台灣一樣的出口管理。」

日本是在2004年將南韓納入「白色名單」國家，因此，日本政府高層官員說，只是讓南韓回到2004年前的狀態，對全球供應鏈不致產生影響。

日本政府目前給予貿易優惠的「白色名單」國家包括美國、英國、南韓等27國，日本企業在出口可能轉用軍事用途的先進材料及電子零件等品項到「白色名單」國家時，可享有簡化手續等優惠措施。

日本企業出口上述品項到其他國家時，必須經過取得日本政府核准等嚴格手續。

一旦南韓真的被排除在「白色名單」國家外，除了已被日本政府強化出口管制的3項半導體原料，能被轉用到武器製造的工具機及碳纖維等品項，也將受到嚴格出口管制。

至於日本政府此舉會不會自傷？日本工具機工業會會長、東芝機械董事長飯村幸生23日曾說，他們對南韓的依賴程度不高，應該不會造成很大的損害。

SMBC日興證券資深經濟學家宮前耕也說，日本政府的出口管制措施並非禁止出口，對日本經濟不會造成大的影響，只不過，目前還很難看出南韓發起的拒買日貨運動，會帶來什麼樣的影響。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080727

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