中國稀土行業協會：堅決支持反制美國

中國稀土行業協會7日宣布，堅決支援國家針對美方加徵輸美中國產品關稅所採取的積極應對和反制措施。美中貿易戰再升級，中國是否會禁止稀土輸美，引發關注。圖為6月19日，在福州一場交易會展示的稀土加工產品。（中新社資料照）中央社 108年8月8日

（中央社台北8日電）中國稀土行業協會昨天宣布，堅決支援國家針對美方加徵輸美中國產品關稅所採取的積極應對和反制措施，並將加強擴大海內外市場，維護中國稀土在全球的戰略地位。

該協會並稱，稀土行業企業要深刻認識出口稀土產品的特殊性，科學把握對外貿易中的主動性，有效防範風險、減少損失，「美國加徵關稅的成本應由美國市場和消費者承擔」。

美中貿易戰再升級，中國是否會禁止稀土輸美，引發關注。稀土是高科技電子消費產品和軍工產品的關鍵原料，美國80%的稀土進口來自中國。

據中國稀土行業協會官網發布，「8月5日，中國稀土行業協會秘書處召開專題工作會議，重溫學習、領會今年5月20日習近平總書記在對江西贛州稀土產業考察調研時的重要指示精神」。

據發布，會議還針對當前中美貿易摩擦給中國稀土行業、產業、企業帶來的影響以及稀土行業、產業、企業如何積極應對進行了深入的分析和討論。

發布稱，稀土是重要的戰略資源，其特性決定了它的重要用途得以充分體現，要深刻認識中國在稀土資源、稀土冶煉分離、稀土功能材料等方面，經過多年不懈努力所形成的優勢，要保持定力、堅定信心、堅定不移做好行業自己的事情。

發布強調，「堅決支持國家針對美方加徵輸美中國產品關稅所採取的積極應對和反制措施，堅決維護國家的核心利益、堅決維護我國人民的根本利益」。

協會並強調，要積極參與以「共商、共建、共用」為宗旨的「一帶一路」建設，調整結構、擴大開放，積極拓展海外市場。堅定依靠科技創新，持續推進供給側結構性改革，更好服務內需，進一步擴大國內市場。維護中國稀土在全球的戰略地位。

6月17日，中國發展和改革委員會發言人孟瑋說，中國願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要。但「如果有誰企圖利用中國稀土資源製造的產品反用於遏制、打壓中國的發展，我們堅決反對」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080808