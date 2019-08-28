豐田鈴木交叉持股合作 研發自駕車等新技術

（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本車廠豐田汽車（Toyota Motor）與鈴木汽車公司（Suzuki Motor）今天宣布將進行資本合作，兩家公司將向對方出資持股，加強業務合作，開發汽車自動駕駛等新世代技術。

日本經濟新聞報導，豐田將對鈴木出資960億日圓（約新台幣289億元），取得鈴木4.94%股份，成為鈴木第3大股東。鈴木將對豐田出資480億日圓，取得豐田0.2%股份。

報導說，汽車業正面臨百年一遇的大變革，推動電動化、自動駕駛化等，豐田和鈴木希望能相輔相成分工合作，在海內外進行合縱連橫。

豐田於2018年全球銷售量為1059萬輛，僅次於德國福斯汽車（Volkswagen）的1083萬輛及由日產（Nissan）與雷諾（Renault）、三菱（Mitsubishi）等形成的日法企業聯盟的銷售量，位居全球第3。

如果將馬自達（MAZDA）、速霸陸（SUBARU）等出資對象也計入的話，銷售量達1300萬輛，再加上鈴木的銷售量的話，將增至1600萬輛。

全球汽車廠除了這3大陣營之外，如果再加上美國通用汽車公司（GM），集中於四大陣營的態勢益發明顯。

豐田與鈴木於2016年宣布針對環保、安全技術等進行廣範圍合作，2017年推動實際合作，在汽車電動化方面領先的豐田向鈴木提供油電混合動力車（HV）系統之外，在鈴木具優勢的印度市場，鈴木與豐田加強電動車（EV）的合作。

有關資本合作一事，豐田社長豐田章男和鈴木董事長鈴木修曾表示「會好好考慮」，沒有否定。在考量到中長期廣範圍的環境技術、資訊科技（IT）商品和零件完整度等，兩公司認為有必要加強資本合作。

報導說，豐田與鈴木之所以選在這個時機決定對彼此互相出資，主要是業界環境變化速度加快。半導體性能與通訊技術有飛躍性進化，面對所謂CASE（汽車聯網Connected、自動駕駛Autonomous、共享Shared、電動化Electric）新世代技術實用化的競爭日益加劇。

威脅既有的汽車大廠新勢力已崛起，也是一大特徵。自動駕駛方面，由美國的廠商領先；在電動車（EV）開發方面，擁有全球最大市場的中國廠商成長顯著。大幅左右新車需求的汽車共享服務等新服務型態讓競爭更為激烈。

研發領域呈現多元化，超越汽車產業的框架，投資額也將增加更多，所以汽車業者有必要增加夥伴。（編輯：林憬屏）1080828