秘密籌備一年 傳Telegram將推加密貨幣Gram

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）加密通訊軟體Telegram悄悄籌備一年，將推出自己的加密貨幣Gram，搶先社群網站龍頭臉書（Facebook）一步。

各界對Gram計畫所知甚少，但媒體報導指出，俄羅斯人創辦的Telegram，希望能創造比比特幣（Bitcoin）等各種加密貨幣還要便利的服務。比特幣目前仍侷限在相對較小的市場。

根據外洩於網路的文件，Telegram透露，希望創造一種「標準加密貨幣，用於人們日常生活的一般價值交換上」。

文件指出，Telegram希望能創造安全快速支付系統，以在「新分散型經濟中成為Visa與Mastercard的替代品」。

臉書已宣布計劃在2020年推出全球加密貨幣Libra。Telegram想要搶先臉書推出加密貨幣，「紐約時報」引述匿名投資者說法報導，第一批Gram貨幣將在兩個內流通。

根據提交給美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）的文件，為了達成目標，Telegram已透過首次代幣發行（Initial Coin Offering）從200名民間投資人募得創紀錄的17億美元（約新台幣533億美元）。

媒體報導說，Telegram已經成功募到資金，因此取消公開募資活動，有興趣者必須等待Gram公開發行後才能購買這種新貨幣。

Telegram尚未正式公布加密貨幣計畫，但資訊已從投資人流出，大部分是在美國、亞洲與俄羅斯。

莫斯科金融圈消息人士告訴法新社：「他們（投資人）受到保密條款限制。」消息人士自稱知道投資人中不乏「一流銀行家與俄羅斯『富比世』富豪榜上的商人」。

這名消息人士又說：「Gram只能在受邀下投資，但還是有很多人想要參與。」

Telegram訂出的發行日期即將到來，根據俄羅斯「新聞報」（Vedomosti），Telegram保證將在10月31日之前將Gram發給投資人，否則將退還資金。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1080904