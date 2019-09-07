無糖碳酸飲可能比含糖更致命 新研究掀爭議

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國媒體報導一份最新研究顯示，喝過量含糖飲料者早死風險恐提高8%，過量飲用含人工甘味飲料，早死機率會比不喝無糖飲料者高26%。但研究結論與方法在美國又掀起爭議。

「紐約時報」報導，這項刊登於「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）的研究追蹤了45萬歐洲民眾達16年，比對各種喝無酒精飲料的死亡率，包括過量飲用含糖與無糖飲料者。

研究發現每天喝兩杯以上含糖飲料者的早死風險，比每月喝不到一杯者高8%。由於過去有大量關於攝取過量糖分對健康影響的研究，這個發現並未惹議；上了新聞頭條並引發公眾不安的是研究指向，喝無糖可口可樂恐比喝經典款可口可樂更致命。

都柏林大學（University College Dublin）營養學家、同時也是這份研究裡50位研究者之一的默利（Amy Mullee）說：「將我們的研究結果放進其他刊出過的研究脈絡後，恐怕得審慎地少喝各種無酒精飲料，改喝像開水等較健康的飲品。」這份研究到目前算是規模最大的類似研究之一。

其實這份研究的發現並非首創，過去幾年美國也有其他研究發現人工甘味飲料與早死間的關聯。但問題在於，部分專家認為這些研究無法回答一大關鍵問題：喝含阿斯巴甜或糖精等甜味飲料究竟對健康有無害？亦或喝許多雪碧Zero這類飲料的人，從一開始就過著較不健康的生活？

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究人員馬里克（Vasanti S. Malik）說：「有可能是喝無糖碳酸飲料者吃了超多培根，或者是人們合理化不健康生活方式，說什麼『我現在喝無糖碳酸飲料了，所以我可以嗑薯條』」

「這確實是一份在10個國家對近50萬人所做的龐大研究，但我不覺得這有助於目前已知的部分。」馬里克所帶領的一份研究先前已於今年4月發表，研究發現人工甘味與增加女性死亡率間的關聯大多缺乏根據。

馬里克認為，臨床實驗才是科學界認定的黃金標準，但要上千人以實驗對照方式生活數十年實在太難，這也是這類研究無法以臨床實驗進行的難處。

波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）研究肥胖的專家盧特維格（David Ludwig）也指出，這類所謂以觀察為依據的研究，無法真正確認成因與影響，「也許人工甘味不會增加致死率，可能只是本就有死亡高風險、像過重或肥胖者選擇喝無糖碳酸飲料，最後這無助減重然後他們又早死」。

紐時指出，許多後來才開始用的化學甘味像阿斯巴甜、蔗糖素均被廣泛研究，但據美國食品暨藥物管理局（FDA）的說法，少有證據支持化學甘味對人體健康有害。

這份新研究裡50位研究者之一的默利提醒，不宜拿她們的資料驟下結論，但表示人工甘味的危害性不應排除，「當前的生物機制尚不明確，但希望我們的研究能開啟進一步的探索」。（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1080907