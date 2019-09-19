美聯準會降息後 日本央行維持現行利率不變

（中央社東京19日綜合外電報導）日本銀行（BOJ）今天警告，全球經濟下行風險越來越高；但即使歐洲中央銀行（ECB）和美國聯邦準備理事會（Fed）都宣布降息，放鬆貸款，日銀仍未採取進一步寬鬆措施。

法新社報導，儘管日銀總裁黑田東彥確實暗示，下個月可能採取措施，但日銀今天表示，將維持現已極度寬鬆的貨幣政策，誓言將低利率至少維持到2020年春季。

不過身為中央銀行的日銀仍警告有不利因素存在，包括美中持久貿易戰以及英國可能無協議脫歐。

日銀在2天會議後發表聲明說：「鑒於近來海外經濟仍可看出趨緩，且下行風險似乎與日俱增，日銀判斷，現在必須比較注意，邁向價格穩定目標的動能可能會消失。」

日銀這項聲明並未修正7月發表的通貨膨脹率預測值。預估日本到2020年3月結束的2019年會計年度通膨率為1.0%，下個會計年度通膨率為1.3%。

這些數字都遠低於日本央行長期以來制定的2%目標通膨率。2%通膨率被視為驅動日本這個世界第3大經濟體經濟發展的關鍵。

黑田東彥在記者會上表示，日銀10月會議可能通過新的寬鬆措施。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1080919