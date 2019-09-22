拒訪美國農業州 中國：與經貿磋商無關

（中央社台北22日電）中國經貿代表團取消訪問美國農業州引發外界質疑，中國農業農村部副部長韓俊21日表示，確實有此安排，但未確定日程；屬單獨訪問計畫，與此次經貿磋商無關。

美國官員20日表示，中國一個農業代表團原定未來數日走訪美國蒙大拿州和內布拉斯加州農業區，但已取消訪問行程；此舉引發外界對美中經貿磋商不順利的擔憂，美股當日更應聲挫跌。

新華社報導，中共中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊21日在華盛頓對此回應稱，中方的確在與美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美國農業州訪問。

韓俊指出，訪農業州的計畫調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計畫，美國有關方面表示，將另行邀請安排訪問；他重申，中方願意在平等和相互尊重的基礎上，進一步擴大中美農業貿易規模、深化兩國農業合作。

報導稱，韓俊是21日晚間在華盛頓出席一場與美國農場主、農業協會、農業企業、研究機構等50多名代表的交流活動時，作出上述表示。

他強調，中美兩國同為農業大國，貿易合作前景廣闊，構建互利共贏的中美農業貿易關係，符合兩國人民的根本利益。

韓俊指出，甫在華盛頓結束的中美經貿問題副部級磋商是建設性的，為雙方牽頭人第13輪高級別磋商做了認真準備。他表示，「農業領域的談判效果也很好，雙方進行了充分、坦誠的溝通」。（編輯：林克倫）1080922