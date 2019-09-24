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非洲豬瘟疫情延燒
中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，為防範非洲豬瘟入台，107年12月18日起，只要查獲旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉品入境，初犯開罰新台幣20萬元，第2次就罰100萬。
非洲豬瘟疫情延燒
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非洲豬瘟疫情延燒5/24

南韓非洲豬瘟疫情 仁川市江華郡確診第5例

最新更新：2019/09/24 22:06

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南韓仁川市江華郡一家養豬戶今天下午確診感染非洲豬瘟病毒，這是第5例，農林畜產食品部中午發布48小時全國家畜禁運令，並將重點防控區擴大到京畿道、仁川市和江原道全境。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是繼本月17日坡州市、18日漣川郡、23日金浦市、今天上午坡州市後，南韓第5例非洲豬瘟確診疫情。

坡州、漣川、金浦都在京畿道，連同仁川市江華郡都距離南北韓非軍事區不遠。

南韓政府於發生非洲豬瘟疫情後的第2天、本月18日將包括京畿道北部坡州、漣川、抱川市、東豆川市、金浦市、鐵原郡等6個市郡劃為非洲豬瘟重點防控區，下令3週內禁止將此一重點防控區域內的豬隻移往他處，以嚴防疫情向外擴散。

但今天仁川市江華郡的疫情，說明非洲豬瘟已突破上述重點防控區，疫情突破了漢江防線，可能有向南部蔓延擴散的趨勢。

報導說，農林畜產食品部今天正午發布禁令，禁止人員和車輛在48小時內出入全國養豬場、屠宰場和飼料廠，之後將視具體情況繼續發布禁令。

重點防控區則擴大至京畿道、仁川市和江原道全境，區內的家畜禁運令時限定為3週。

考慮到疫情多發生在南北韓邊境地區等情況，農林畜產食品部將針對邊境地區14個市郡的河川和公路進行集中消毒。（編輯：郭中翰）1080924

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