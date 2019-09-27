研究：用塑膠茶包泡茶 吞下數十億顆塑膠微粒

（中央社蒙特婁27日綜合外電報導）新研究發現，一包塑膠茶包可能會釋出數十億、甚上百億顆塑膠微粒，這個數量顯著高於一個人全年估計攝取的微塑膠數量，但迄今沒有證據顯示，攝取塑膠微粒會對人類構成威脅。

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，加拿大馬吉爾大學（McGill University）研究人員發現，把塑膠茶包浸入一杯幾乎煮沸熱水（攝氏95度），茶包會釋出約116億顆塑膠微粒和31億顆較小的奈米塑膠微粒至杯中。

這個數量顯著高於一個人全年估計攝取的微塑膠數量。根據今年稍早公布的研究內容，一般人每年吃下至少5萬顆塑膠微粒，同時吸入相同數量的微塑膠。

研究人員測試蒙特婁（Montreal）商店和咖啡廳4種不同類型塑膠商用茶包，把茶包打開，把茶袋清洗後浸入幾乎沸騰的水中5分鐘，再用電子顯微鏡和光譜儀進行分析。

根據這項研究顯示，他們發現，單一茶袋釋出超過116億顆塑膠微粒，「較先前其他食物的塑膠負荷量高出好幾個級數」。這項研究刊登在「環境科學與科技期刊」（Environmental Science and Technology）。

大部分茶袋用天然纖維製成，但許多使用天然纖維製成茶包品牌仍使用塑膠來封口。部分品牌茶袋已不用紙製，轉而使用塑膠，而這些塑膠茶包正是研究人員測試對象。

塑膠微粒是塑膠的微小碎片，研究人員定義這些微塑膠大小介於100奈米至5公釐之間，主要由塑膠垃圾分解產生。研究人員在世界各地空氣、土壤、河流和最深海溝發現塑膠微粒蹤跡，自來水、瓶裝水、海鮮和啤酒中也能找到這些微塑膠。研究人員去年10月首度在全球不同區域數個國家的人類糞便樣本中發現塑膠微粒。

為了測試茶包釋出塑膠微粒的潛在毒性，這支加拿大研究團隊把水蚤放入已受汙染的水中，發現微塑膠會影響這些水蚤的行為，且使牠們出現發育畸形的情況。

根據世界衛生組織（WHO）說法，迄今沒有證據顯示攝取塑膠微粒會對人類構成威脅。不過，WHO指出，需要進行更多研究，以充分了解這些塑膠如何擴散至環境中，以及對人類造成什麼影響。

研究人員推測，這些茶包釋出大量塑膠微粒的原因，可能是這些塑膠茶袋與沸水接觸，即使是「食用等級」塑膠加熱至攝氏40度以上時，也可能分解或滲出有毒物質。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080927