PayPal不玩了 退出臉書Libra加密貨幣聯盟

（中央社舊金山4日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）力推的Libra加密貨幣遭受監管機關強烈質疑，線上交易支付平台先驅PayPal今天表示，公司不再是Libra監督聯盟的成員。

總部設於加州的PayPal告訴法新社：「PayPal現在決定不再參與Libra協會（Libra Association）。我們還是對Libra的抱負表達支持，期盼朝未來合作的方向持續對話。」

國際反對發行Libra的聲浪高漲，多國中央銀行、政府與監管機關都對臉書的新加密貨幣提出抗議，並對臉書的管理方式提出質疑。

臉書6月公布Libra計畫，宣布2020年發行的Libra將與一籃子貨幣資產掛鉤，以防Libra跟比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣一樣，出現幣值劇烈波動狀況。

總部設於日內瓦的非營利組織Libra協會，將監督以區塊鏈為基礎的加密貨幣Libra，維持真實世界的資產儲備，以保持幣值穩定。

臉書將Libra設想為新的全球加密貨幣，承諾將發行穩定的虛擬貨幣，能在智慧型手機上使用，將十億多名「沒有銀行帳戶」的民眾拉進金融體系。

移民每年將數百億美元的金錢匯給家鄉親友，PayPal是這個產業的一員。

萬事達卡（Mastercard）、Visa等參與監督臉書加密貨幣Libra的金融業夥伴，據報在監管機關提出嚴厲批評並向協會成員索取相關資訊時，變得有點猶豫。

Visa執行長凱利（Alfred Kelly）8月接受財經媒體CNBC訪問時說，公司曾與Libra協會簽了一封不具約束力的意向書，但「不是任何組織的成員」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081005