賣醫療用大麻得吃銀行閉門羹 美新法案幫開門

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）多數美國銀行避免接觸販售醫療用大麻的藥房經營者，但隨著為大麻產業工作者開啟處理銀行業務大門的新法案在國會眾議院闖關，新法案有望成為相關從業人員的一盞明燈。

魏斯曼（Hope Wiseman）在距離華盛頓不遠的馬里蘭州國會山高地（Capitol Heights）經營藥房Mary and Main，服務深受偏頭痛、慢性疾病或憂鬱症所苦的病患。她認為自己早有銀行戶頭是件幸運事，但表示她任憑銀行擺佈，因為銀行隨時可以關閉她的帳戶。

醫療用大麻在美國33個州及首都華盛頓特區可以合法使用，其中有12個州開放娛樂用途大麻。但在聯邦法規下，大麻仍跟古柯鹼一樣被認定為毒品，如果服務合法大麻產業工作者，多數銀行擔心會被依洗錢罪嫌起訴。

魏斯曼的銀行是少數接受她這樣零售商作為客戶的金融機構。藥房去年才開張的她說：「因為業務非常特別，我們被收取十分高的費用，我們任憑他們擺佈。」

魏斯曼的交易主要以現金進行，所以現金存入後，要數天才會顯示在她的戶頭裡，讓她難以支付帳單及員工薪資，她的簽帳金融卡只能用來進行線上加密貨幣轉帳。銀行更將她視為風險，不只不發信用卡給她，甚至能在覺得交易有小疑慮時關閉她的戶頭。

銀行的謹慎也影響經常或偶爾與大麻產業有關的組織。大麻合法化主要遊說團體全國大麻法規改革組織（NORML）發展負責人貝迪尼（Jenn Michelle Pedini）表示，她幫大麻賣家在她營運的顧問公司下設立公司，讓她在面對政府時出現問題。

法新社報導，根據支持合法化的遊說團體，大麻產業確實欣欣向榮，每年收益共超過100億美元，並會在2025年達到560億美元。

但根據美國財政部數據，在美國1.1萬家銀行及其他貸款機構中，僅700家與大麻產業工作者合作。

美國聯邦眾議院上週通過用來保護大麻產業專業人士及相關企業免於違反聯邦政府法規的法案「安全銀行法案」（SAFE Banking Act）。法案現在送交到共和黨掌控的參議院。

「安全銀行法案」支持者也表示，在現金至上的大麻產業裡，新法案會減少入室搶案及暴力搶劫的風險。而批評者則認為，這會讓大毒梟更容易以較少監督的途徑獲得金融產業服務。

美國銀行家協會（ABA）國會關係副主席丹尼爾（Tanner Daniel）稱這個法案通過是「向前邁進的必要一步」。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1081006