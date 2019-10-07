WHO西太平洋區會議 官員盼討論電子菸管制

世界衛生組織（WHO）西太平洋區域會議7日到11日在馬尼拉召開，WHO西太平洋區域主任葛西健（中）7日說，面對電子菸的新挑戰，希望成員國認真討論管制問題。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年10月7日

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）世界衛生組織（WHO）西太平洋區會議今天起至11日在馬尼拉召開。世衛組織西太平洋區域主任葛西健說，面對電子菸帶來的新挑戰，希望成員國本週認真討論管制問題。

葛西健（Takeshi Kasai）與世衛組織駐菲代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）今天召開記者會，說明這次會議的重要議題。

葛西健說，來自西太平洋37個國家和地區的代表，本週計劃在保護兒童免受食品行銷的不良影響、對抗抗生素抗藥性、菸品管制、提升年長者福祉等議題上通過相關決議案。

他說，在西太平洋區，每5分鐘就有1人死於菸品相關疾病，因此他們非常重視這項議題。

葛西健說，「我們現在面臨新挑戰」，電子菸產品已對許多人造成影響，尤其對年輕人的影響更需要關注。

他說：「我們已制定西太平洋地區菸草管制行動計畫，希望各成員國本週非常認真地討論這項議題，以便我們進一步管制這個新領域。」

阿貝亞辛格說，電子菸產品似乎對年輕世代很有吸引力，這增加了它們的不良影響。基於對這類產品的關切，世衛組織鼓勵各國禁止電子菸產品或向電子菸加稅，作為管制這些產品的手段。

他說：「我們建議菲律賓政府（對電子菸）加稅。」

另外，截至9月14日，菲律賓今年累計出現30萬7704起登革熱病例，造成1247人死亡。記者提問，菲律賓是否是西太平洋區登革熱疫情最嚴重的國家。

葛西健說，登革熱目前在西太平洋區已無所不在，新加坡也出現非常嚴重的疫情，「很難說哪一國的情況更嚴重」。

對於今年多國爆發麻疹疫情，葛西健表示，接種疫苗是防治麻疹的有效方式，世衛組織認為反疫苗運動已成為全球健康風險之一，「我們正與成員國一起努力，確保父母獲得適當的資訊，帶孩子去接種疫苗」。（編輯：郭中翰）1081007