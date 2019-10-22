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報告：全球如再爆金融危機 1/3大型銀行恐關門

最新更新：2019/10/22 10:30
美國管理顧問業者麥肯錫公司21日表示，倘若全球爆發重大金融危機，約1/3大型銀行恐將關門。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國管理顧問業者麥肯錫公司21日表示，倘若全球爆發重大金融危機，約1/3大型銀行恐將關門。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社巴黎21日綜合外電報導）美國管理顧問業者麥肯錫公司今天表示，倘若全球爆發重大金融危機，約1/3大型銀行恐將關門，當中以西歐和亞洲的銀行面臨的風險最大；銀行必須在下一次經濟低迷前進行再造。

法新社報導，麥肯錫公司（McKinsey）針對已開發和新興國家約1000家銀行進行調查發現，過去3年，全球超過1/3銀行的資本報酬率僅1.6%。這個數字遠低於同一時期頂尖銀行略高於17%的資本報酬率。

麥肯錫在報告中表示：「全球近35%銀行不僅規模小，且在不利的市場環境下運作，營運模式也有瑕疵。」

「為了度過經濟低迷時期，倘若銀行無法進行再造，和規模較小的銀行合併，恐怕是唯一的選擇。」

路透社報導，麥肯錫管理合夥人、報告主筆之一的拉葛波（Kausik Rajgopal）在報告中說：「銀行業整體體質並非很好，因為60%銀行的報酬率低於（股東要求的投資報酬率）權益成本，我們認為這是必須採取行動的訊號。」

報告指出，經濟長期低迷，利率處於低檔，甚至負利率，可能對銀行業造成嚴重破壞。銀行業不但面臨小型金融科技新創公司的威脅，也面臨想跨足銀行和支付業務的大型科技公司挑戰。

近年來各國央行為了對抗通貨緊縮、提振成長，祭出超低利率，甚至負利率，造成商業銀行更難以傳統貸款的方式獲利。

為了彌補低利率造成營收減少，某些銀行擴大貸款規模，這種策略恐怕讓他們在經濟走下坡時陷入險境。

報告中表示，銀行應該投資研究以人工智慧為主的風險分析，透過業務外包降低成本，以及改善客戶服務刺激營收成長。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1081022

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