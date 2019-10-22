台灣保險業熱衷美元公司債 IMF示警風險日增

台灣等亞洲國家保險業以高投資報酬率吸引客戶，但各自國家的公債殖利率偏低，業者需要持有大量海外資產，近年不斷尋找高報酬來源，投資目光集中在美國公司債市。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）台灣保險業追逐高殖利率，近年大舉投資美元計價公司債。國際貨幣基金（IMF）警告，台灣保險業資本緩衝不足，若美國利率續降或新台幣走升，業者承受衝擊的能力存疑。

根據IMF上週發表的全球金融穩定報告（GFSR），台灣、日本與南韓壽險業因本國債券殖利率偏低，過去5年海外資產持有規模擴增近一倍，達1.5兆美元左右。其中，美元計價公司債因報酬率高，別具投資魅力，3國持有部位已逾8000億美元。

美國銀行（BofA）7月研究指出，追逐高殖利率的保險業者在6月最後兩週砸下30億美元，投資在台北交易、購買美國固定收益資產的指數股票型基金（ETF）。

研究顯示，去年6月，台灣主要投資美國的債券ETF規模約37億美元，時隔一年，規模整整擴增4倍。美銀信用策略師米克森（Hans Mikkelsen）表示，由於台灣保險業投資這類ETF的額度可達650億美元左右，這波買盤可能持續下去。

台灣等亞洲國家保險業以高投資報酬率吸引客戶，但各自國家的公債殖利率偏低，業者需要持有大量海外資產，近年不斷尋找高報酬來源，投資目光集中在美國公司債市。

過去5年，台灣壽險業新增投資的美元計價信貸達2500億美元。IMF報告示警，台灣壽險業海外曝險規模迅速擴增，已逾總資產2/3，遠高於日本、南韓同業。此外，台灣壽險業資本適足率低於日本、南韓同業，吸收意外衝擊的能力恐受影響。

IMF點出的風險之一是台灣壽險業持有大量美元可贖回債券。這類債券附帶可讓發行者提前贖回的選擇權，倘若利率降低，債券發行者更有誘因行使選擇權贖回，降低融資成本，原本持有的保險業者將因此蒙受帳面損失。

報告寫道，如果美國利率持續降低、或美元兌新台幣走貶，台灣壽險業可能承受壓力，引發更廣泛的市場外溢效應。

華爾街日報今天的專欄文章分析，台灣的外幣計價國際債券（寶島債券）風險清晰可見。今年美國利率驟降，美國BBB信用評等的公司債殖利率已從年初約4.7%下滑到3.3%，長天期債券發行者將渴望以較低利率再融資。

今年8月，美國電信業巨擘威瑞森（Verizon）贖回一筆原訂2046年到期的可贖回寶島債券，總值逾20億美元。緊接著，美銀也決定贖回規模6.04億美元的2045年到期寶島債券。

文章指出，美國財政部即將發表半年一次的外匯政策報告，一旦台灣這次或未來被列為匯率操縱國，新台幣將面臨升值壓力，為台灣保險業帶來另一項風險。

台灣保險業持有4%的美國公司信貸、9%的非美國公司美元計價債券，規模龐大，且持有的長天期債券比例更高。文章寫道，美國投資人如認為亞洲發生的事只會影響亞洲，那就錯了，一旦財務吃緊引發的沉重賣壓出籠，衝擊將蔓延美國信用市場。（編輯：高照芬）1081022