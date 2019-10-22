到巴黎就是要買 中國及美國遊客最肯消費

在巴黎，吸引觀光客的行程不只地標建築、美術館和古蹟，還有購物，尤其中國人及美國人在金額上買得最多。圖為108年9月27日巴黎樂蓬馬歇百貨公司。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年10月22日

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）在巴黎，吸引觀光客的行程不只地標建築、美術館和古蹟，還有購物，而外籍觀光客比法國國內觀光客更願意花錢買東西，以中國人及美國人的消費總額最多。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，2018年各國觀光客在大巴黎地區的購物消費約在30億歐元（約33.4億美元）之譜，是零售業重要收入來源之一。

大巴黎地區工商會（CCI Paris Île-de-France）及大巴黎地區觀光委員會（CRT）近日共同發表最新調查表示，來到大巴黎地區的觀光客都把購物當成必要行程之一，去年有5000萬名觀光客造訪此地，創下新高紀錄，也帶來巨大商機。

根據調查，41%的觀光客到巴黎是為了散步、看看這個城市，39%是為了看美術館和博物館，15%主要是為了購物，比為了享受法式美食的人（10%）還多。

在大巴黎地區，每年約2600萬名觀光客會購買皮包、香水等「耐久財」，也就是可長期使用的商品，其中6成是外籍觀光客。

外籍觀光客比法國觀光客更願意花錢購物，尤其中國人及美國人在金額上買得比其他國家遊客都多，去年分別花了2億6500萬歐元及2億4600萬歐元購買耐久財，遙遙領先位居第3的西班牙人（8500萬歐元）及第4的日本人（7800萬歐元）。

報告提到，中國觀光客的購物預算平均為353歐元（約新台幣1萬2000元），北非觀光客為326歐元，韓國人為232歐元，日本人為213歐元；巴黎的商店營收很大一部分依賴這些外籍觀光客。

這份報告也提出警訊，自2014年起，耐久財消費帶來的經濟收入降低了12%，巴黎面臨米蘭、倫敦、東京等大城市的競爭，大巴黎地區雖有優勢，但有些觀光客因商店未能妥善待客及商品價格太高而感到失望，這些因素未來可能影響巴黎的購物魅力。（編輯：郭中翰）1081022