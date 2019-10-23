歐洲車關稅爭議 美商務部長拋談判替代說

（中央社倫敦23日綜合外電報導）美國商務部長羅斯接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時暗示，與歐洲聯盟（EU）進行新談判可能是下個月對歐盟輸美汽車課稅的替代方案。

路透社報導，美國總統川普今年宣布，部分進口汽車和零件對國家安全構成威脅，但決定課稅與否將推遲至11月決定，以便有更多時間與歐盟進行磋商。

羅斯（Wilbur Ross）說：「一種（選項）是說，『我不會做任何事情』，第2種是對部分或全部（國家）課稅…第3種或許是某種形式的磋商。」他說這些都是川普考慮的選項。

美國18日起對價值75億美元的歐盟貨品加徵關稅，範圍遍及整個歐盟，從英國威士忌、法國葡萄酒、西班牙橄欖油到起司都有，義大利帕瑪森乾酪也成為關稅鎖定目標。

羅斯駁斥外界對於此舉的批評，他強調美方並非單方面加徵關稅，而是獲得世界貿易組織（WTO）的「全力支持」。

另外在美中貿易談判方面，羅斯表示，中國正「誠心誠意」地履行10月的承諾，推進對美國農產品的大規模採購。

關於川普政府對美國企業向中國通訊大廠華為技術（Huawei Technologies Co.）銷售產品的臨時通用許可證將於11月到期一事，羅斯告訴金融時報，這不是嚴格期限，還能做調整。

羅斯說：「這些期限在我們掌控中，我們可以縮短、可以延長，我們在這個時間點可以做任何事情，它們與貿易談判無關，能獨立對待。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1081023