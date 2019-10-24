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美攜手蓋茲基金會抗愛滋 2億美元研發基因療法

最新更新：2019/10/24 18:21

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國政府與比爾暨梅琳達蓋茲基金會今天承諾，未來4年將共同投入2億美元（新台幣61億元），針對鐮刀型紅血球疾病（SCD）及愛滋病毒（HIV）研發出負擔得起的基因療法。

川普政府今年稍早宣布，計劃未來10年內終結愛滋病疫情，同時確認鐮刀型紅血球疾病（Sickle-cell disease）需要更大關注，此一疾病目前不成比例地過度影響非洲裔族群。

基因療法是相對較新醫學領域，主要是設計來取代體內有缺陷基因。缺陷基因是身體失調的原因，基因療法也已經用來治療眼盲及特定型態白血病。

但這些治療法複雜且昂貴，目前世界各地在選擇治療方式時，大都排除此選項。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）表示，正因為如此，他們與蓋茲基金會合作，將聚焦於「可使用、能普及以及負擔得起」，以確保最終全球都可使用這類療法。

NIH與蓋茲基金會（Gates Foundation）的目標是，於未來7到10年內，在美國與撒哈拉沙漠以南非洲國家完成臨床試驗。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1081024

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