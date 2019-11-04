更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

川普什麼都推文宣布 紐時爬梳萬則貼文還原推特治國
國際

川普什麼都推文宣布 紐時爬梳萬則貼文還原推特治國

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

RCEP完成談判 背景一次看懂

最新更新：2019/11/04 23:58

（中央社曼谷4日綜合外電報導）在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會今天發布聲明，宣布除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）參與國完成談判，協定預計明年簽署。

究竟這是怎樣一份協定？以下為RCEP簡介：

● 參與國

參與談判的國家包含東南亞國家協會（ASEAN）10個會員國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）及6個自貿協議夥伴（印度、中國、日本、南韓、澳洲與紐西蘭）。

現在除了印度以外的15國已完成談判，印度則表態不加入。

● 目標

RCEP以5個「東協加一」自由貿易協議為基礎，由東協主導建立一份廣泛的區域自貿協定，目標是移除貿易壁壘，改善區內企業的市場交易管道，創造單一整合市場，方便成員國之間進行貿易。

RCEP意圖含括經濟幾乎所有層面，例如貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、原產地規則、競爭與爭端解決等等議題。

不過，RCEP雖由東協10國發起，並強調由東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者。

● 規模有多大

若印度終究決定加入，RCEP將成為全球最大自由貿易區，預估經濟規模將占全球年生產總值32.30%，約為27兆美元，人口約占全球一半。

估計到2050年以前，RCEP成員國的國內生產毛額（GDP）總額可能達250兆美元左右，其中，印度與中國的合計GDP將占75%以上。

● 源起與進展

2011年11月，東協在第19屆高峰會上通過「東協區域全面經濟夥伴架構協議」，邀請中國等6個對話夥伴國參與。隔年11月的第21屆東協高峰會上，各國領袖宣布談判開始。

2013年5月，由東協經濟部長會議決議成立的「貿易談判委員會」（TNC）舉行第一回合談判。

歷經多年談判後，美中貿易戰賦予RCEP協商新的動力。參與國今天終於發布領袖聲明，宣布完成協定20章節磋商，預計明年簽署。

印度則因關稅、與他國貿易赤字和非關稅壁壘等方面的歧見，並未同意協定，決定不加入。

完成談判的參與國也須把協定送交各國進行批准程序。（譯者：楊昭彥/ 核稿：林治平）1081104

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報