世衛：8成全球青少年運動不足 太黏3C螢幕

（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，全球青少年中，每5人就有4人運動量不足而影響健康；世衛組織並警告女孩尤其需要更多運動。

法新社報導，世衛組織在他們破天荒的首份全球青少年身體活動報告裡強調，各國有必要趕快拿出行動，讓青少年遠離（手機、電腦等）螢幕並且多運動。

報告的共同作者之一萊里（Leanne Riley）在發布前告訴媒體：「我們絕對需要再做更多，否則就會看到這些青少年健康不良的悽慘景象。」

這項報告刊登在醫學雜誌「刺胳針兒童與青少年健康」（Lancet Child & Adolescent Health），是根據2001年到2016年、在146個國家針對160萬名11歲到17歲青少年所作的調查。

研究發現，有81%青少年都未達到世衛對青少年的運動建議量，即每天至少做1小時的體力活動，諸如走路、遊玩、騎腳踏車或參與組隊式的運動。

規律的體力活動好處眾多，從改善心臟與呼吸系統功能，到認知能力更好，讓學習更容易等；此外，若要根除全球的肥胖流行，運動也是很重要的方式。但報告也發現，儘管過去各國不乏雄心勃勃的目標要提升運動量，但2001到2016這15年間可說毫無改變。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1081122