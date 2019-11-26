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中國北部爆發鼠疫 防疫官員噴灑毒藥撲滅鼠蚤

最新更新：2019/11/26 23:12

（中央社北京26日綜合外電報導）中國北部傳出爆發鼠疫後，當地官員為了撲滅老鼠與跳蚤，已在方圓近200英畝土地噴灑毒藥。

內蒙中部烏蘭察布市政府表示，他們上週展開噴藥，同時另個地方當局則發布數張官員穿著白色工作服與面罩的照片，並說為執行「滅絕老鼠與跳蚤任務」，已調派飛機噴灑毒藥。

鼠疫桿菌（Yersinia pestis）可由感染病菌的老鼠經跳蚤傳給人類，而通報鼠疫病例已促使整個地區展開撲滅有害生物行動。

本月稍早前，兩個來自相同地區的患者經診斷感染傳染力強的肺鼠疫，並送往北京接受治療。

世界衛生組織（WHO）指出，已證實肺鼠疫會於24至72小時致死，這種疾病是「最致命類型」，腺鼠疫的危險性較低。

內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗表示：「我們將盡全力防範與控制、阻絕及消滅，並針對疫情的爆發與擴散，採取嚴密預防措施。」

與此同時，北京與內蒙古衛生健康委員會指出，已針對曾與3名鼠疫患者「密切接觸」人員實施隔離與醫學觀察。

北京市衛生健康委員會上週表示，兩名在北京的病患目前「病危」，不過第3個在烏蘭察布市接受治療的患者則病況「穩定」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1081126

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