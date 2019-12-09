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美墨加協定 墨西哥有條件接受美鋼鐵要求

最新更新：2019/12/09 20:42

（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）墨西哥外交部長今天表示，墨西哥將接受美國在美墨加貿易協定中提出有關汽車用鋼鐵原產地要求，但條件是在協定獲批准後至少5年相關條款才能適用。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）與參議員在會議中，就美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）談判討論細節時表示，美國提議汽車用鋼鐵必須有70%來自北美地區。

厄伯拉特說，這個提議將讓墨西哥「處於極大劣勢」，因為在墨西哥生產的汽車使用來自巴西、日本和德國製零組件。

厄伯拉特表示，墨西哥代表團將會在下次談判代表會議中，要求在貿易協定啟動後，讓這項條款在「5年多後」生效，而不是立即生效。

厄伯拉特還說，墨西哥不會接受與鋁材料相關的「任何條件」，因為墨西哥沒有生產鋁的資源。

通用汽車（General Motors）、日產汽車（Nissan）、飛雅特克萊斯勒（Fiat-Chrysler）和福斯汽車（Volkswagen）等汽車大廠都在墨西哥設廠，使墨西哥成為數一數二汽車出口大國。

墨西哥是目前唯一已批准美墨加貿易協定的國家。美國總統川普認為北美自由貿易協定（NAFTA）對美國是個「災難」，在他要求下談判達成美墨加貿易協定，取代實施25年之久的NAFTA。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1081209

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