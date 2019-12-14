美中第一階段協議 中方未宣布農產品採購金額

（中央社台北14日電）美中兩國昨晚宣布達成第一階段經貿協議，美方並指中國同意採購價值500億美元的農產品；但中方昨晚未宣布具體採購金額，僅表示協議實施後，將大幅增加進口美國農產品。

路透社報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，作為第一階段貿易協定的一部分，中國同意在2017年雙方貿易戰未爆發時240億美元的基礎規模上，未來兩年內再購買320億美元的美國農產品。此外，中方還將增購美國製成品、能源和服務。

美國總統川普在白宮新聞發布會上也表示，他認為中國購買美國農產品的規模將達到500億美元。

中國國務院新聞辦公室昨晚11時舉行記者會，宣布中美達成第一階段經貿協議，但並沒有提到中方承諾向美方採購農產品的具體金額。

新華社報導，面對媒體提問第一階段協議是否包含中國明年自美進口500億美元農產品時，中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆表示，中國將增加採購優質和具有市場競爭力的美國農產品，但目前第一階段協定文本正在履行審核程序，涉及協定具體內容和資料今後再發布。

中國農業農村部副部長韓俊表示，第一階段協議實施後，會大幅增加自美國進口農產品。中國現在已是全球最大的農產品進口國。隨著人民生活水平的提高，中國對優質農產品的需求強勁，進口會進一步擴大。

他說，中國85%左右的大豆要靠進口，一年大豆進口量在9000萬噸左右。今後中國還會從美國擴大進口一些當前國內市場急需的農產品，比如豬肉、禽肉等。協議實施以後，中國也會從美國進口一部分小麥、玉米、大米，數量嚴格控制在關稅配額範圍之內。中國自國際市場進口小麥、玉米和大米，主要還是適度調節國內餘缺。

韓俊強調，這次中美雙方達成的第一階段經貿協議將是一個平等互利、合作共贏的協議。協議的實施，將有利於擴大中國農產品對美國的出口。

他提到，美方近期先後公布了允許中國自產熟製禽肉、鯰魚產品輸美的最終規則。此外，美方還同意公布中國的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程式，允許這些產品向美國出口，並在協議中就儘快解除中國輸美水產品自動扣留等作出了積極承諾。

至於中方除農產品外還會擴大哪些美國產品進口規模，寧吉喆說，除農產品外，按照市場化原則和WTO規則，中美雙方將共同努力，幫助和促進中國企業作為市場主體，按照需要，在能源、製成品、服務等領域擴大自美進口的規模。（編輯：楊昇儒/朱建陵/賴言曦）1081214